Muğla'da Çatı Katında Çıkan Yangın Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın çatı katından çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken, nedeni ise henüz tespit edilemedi.
Muğla’nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Çıkmazı’nda bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Tüm mahalleyi korkutan yangına müdahale için bölgeye itfaiye, 112 ambulans, polis ve doğalgaz firması sevk edildi.
Çatı katına ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede çıkan dumanları etkisiz hale getirdi. İtfaiye ekipleri duman nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye etti. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.
Kaynak: İHA
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