Muğla'da Çatı Katında Çıkan Yangın Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın çatı katından çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken, nedeni ise henüz tespit edilemedi.

Son Güncelleme:
Muğla'da Çatı Katında Çıkan Yangın Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Çıkmazı’nda bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Tüm mahalleyi korkutan yangına müdahale için bölgeye itfaiye, 112 ambulans, polis ve doğalgaz firması sevk edildi.

Muğla'da Çatı Katında Çıkan Yangın Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 1

Çatı katına ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede çıkan dumanları etkisiz hale getirdi. İtfaiye ekipleri duman nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye etti. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Celal Şengör'den Ege Depremleri İçin Ürküten Sözler: Orası Patlarsa... 'Orası Patlarsa Hepimize Allah'a Ismarladık'
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Çanakkale’de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, İptal Edildi Çanakkale’de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Verdi
Türkiye'de Konutun En Pahalı Olduğu Şehir Belli Oldu: Bu İl İstanbul'u Solladı Türkiye'nin En Pahalı Şehri Oldu
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti