Çanakkale’de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, İptal Edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Rüzgarın etkisini artırması sonrasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA