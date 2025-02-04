Akıllara Durgunluk Veren Kaçak Kazı: Binanın Altına Tünel İnşa Edip, Elektrik Döşemişler

Kastamonu’da metruk bir binadaki kaçak kazı akıllara durgunluk verdi. Binanın zeminine tünel inşa edip elektrik sistemi döşeyen 6 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde tarihi eser niteliğinde materyaller ele geçirildi.

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Akıllara Durgunluk Veren Kaçak Kazı: Binanın Altına Tünel İnşa Edip, Elektrik Döşemişler

Kastamonu’da Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bir binada izinsiz kazı yapıldığını tespit etmesi üzerine, düzenlenen operasyonda, A.T., B.B., Ç.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Akıllara Durgunluk Veren Kaçak Kazı: Binanın Altına Tünel İnşa Edip, Elektrik Döşemişler - Resim : 1

Şüphelilerin metruk binanın altına; kazı çalışmalarını rahatlıkla yapabilmek için tünel inşa ettikleri ve elektrik kabloları döşeyerek aydınlatma sağladıkları görüldü.

Akıllara Durgunluk Veren Kaçak Kazı: Binanın Altına Tünel İnşa Edip, Elektrik Döşemişler - Resim : 2

Olay yerinde yapılan incelemelerde, 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Akıllara Durgunluk Veren Kaçak Kazı: Binanın Altına Tünel İnşa Edip, Elektrik Döşemişler - Resim : 3

Yakalanan 6 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Akıllara Durgunluk Veren Kaçak Kazı: Binanın Altına Tünel İnşa Edip, Elektrik Döşemişler - Resim : 4

Kaçak Kazı Yapanlara SuçüstüKaçak Kazı Yapanlara SuçüstüGüncel

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Kaynak: DHA

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