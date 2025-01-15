Kilolarca Uyuşturucuyu Sakladıkları Yer Şoke Etti

Samsun'un Havza ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı aramada, yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 720 gram metamfetamin bulundu.

Kilolarca Uyuşturucuyu Sakladıkları Yer Şoke Etti

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Havza ilçesinde şüpheli bir TIR'ı takibe aldı.

Kilolarca Uyuşturucuyu Sakladıkları Yer Şoke Etti - Resim : 1

Araçta yapılan detaylı aramada yangın tüpüne sonradan müdahale edildiğinden şüphelenen polis, tüpün içine zulalanmış şekilde 4 kilogram 720 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla bağlantılı 2 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa'da İş Cinayeti: 1 Tonluk Kepçe Kovası Üstüne Düştü Gaziosmanpaşa'da İş Cinayeti: 1 Tonluk Kepçe Kovası Üstüne Düştü
Zeki İnsanların Doğum Ayı : Çevrelerindeki Herkese Zekaları Fark Atıyor Zeki İnsanların Doğum Ayı : Çevrelerindeki Herkese Zekaları Fark Atıyor
Malatya'da TIR Kazası! 2 Ölü, 1 Yaralı Malatya'da TIR Kazası! 2 Ölü, 1 Yaralı
WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek