Kilolarca Uyuşturucuyu Sakladıkları Yer Şoke Etti
Samsun'un Havza ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı aramada, yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 720 gram metamfetamin bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Havza ilçesinde şüpheli bir TIR'ı takibe aldı.
Araçta yapılan detaylı aramada yangın tüpüne sonradan müdahale edildiğinden şüphelenen polis, tüpün içine zulalanmış şekilde 4 kilogram 720 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla bağlantılı 2 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA