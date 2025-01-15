Gaziosmanpaşa'da İş Cinayeti: 1 Tonluk Kepçe Kovası Üstüne Düştü

İş cinayetinin bu seferki adresi İstanbul Gaziosmanpaşa oldu. Şantiyede çalışan bir işçinin üzerine 1 ton ağırlığındaki kepçe kovası düştü. Genç işçi feci şekilde can verirken arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Gaziosmanpaşa'da İş Cinayeti: 1 Tonluk Kepçe Kovası Üstüne Düştü

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 28 yaşındaki Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı.

Gaziosmanpaşa'da İş Cinayeti: 1 Tonluk Kepçe Kovası Üstüne Düştü - Resim : 1

Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. Budak’ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı.

Gaziosmanpaşa'da İş Cinayeti: 1 Tonluk Kepçe Kovası Üstüne Düştü - Resim : 2

HAYATINI KAYBETTİ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziosmanpaşa'da İş Cinayeti: 1 Tonluk Kepçe Kovası Üstüne Düştü - Resim : 3

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da İş Cinayeti: 1 Tonluk Kepçe Kovası Üstüne Düştü - Resim : 4

Kaynak: DHA

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