Malatya'da TIR Kazası! 2 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi yakınlarında Abdullah Dağbaşı'nın kontrolündeki TIR devrildi. Kazada Dağbaşı ve Yusuf Donat hayatını kaybederken, Halil Toprak ağır yaralandı.

Malatya'da TIR Kazası! 2 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da devrilen TIR'ın şoförü Abdullah Dağbaşı (46) ile yanındaki Yusuf Donat (23) öldü, Halil Toprak ise yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Dağbaşı’nın kontrolünü yitirdiği 02 HP 280 plakalı TIR devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Sağlık görevlilerinin kontrolünde TIR'ın şoförü Abdullah Dağbaşı ile yanındaki Yusuf Donat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Halil Toprak ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağbaşı ve Donat'ın cenazeleri ise incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kondu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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