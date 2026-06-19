'Kılıçlı Yemin' Töreni Soruşturmasında Flaş Karar: Komutanların İhracı İptal Edildi

'Kılıçlı Yemin' soruşturmasında ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ile 2 komutanın açtığı davada mahkeme, ihraç işlemlerini iptal etti. Kararda, verilen disiplin cezasının hukuka uygun ve ölçülü olmadığı ifade edildi.

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'Kılıçlı Yemin' Töreni Soruşturmasında Flaş Karar: Komutanların İhracı İptal Edildi
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Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki 'kılıçlı yemin' tartışmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ile 2 komutan hakkında karar çıktı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre mahkeme, ihraç işlemlerinin iptaline hükmederek uygulanan disiplin cezasının hukuka uygun ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığına karar verdi. Bu kararla komutanların görevlerine dönüş yolu açıldı.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninin ardından bir grup teğmen, resmi program sonrasında kılıçlarını kaldırarak yemin etmişti. Yaşananların ardından başlatılan disiplin süreci sonucunda beş teğmen ile Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve iki komutan TSK'den ihraç edilmişti.

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