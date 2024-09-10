Kılıçlı Yemin Sonrası Ankara'yı Sarsacak İddia: Konuşmayan Tek İsim... Randevularını İptal Etti, Görevden Affını İsteyebilir

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, bir araya gelip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Bahse konu olan olay her yönüyle incelenmektedir. Kusur varsa gereken işlem yapılacak. Manipülasyon üretenlere itibar edilmemeli" denildi.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olaya ilişkin “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

YAŞAR GÜLER İSTİFA MI EDECEK?

T24 yazarı Tolga Şardan, teğmenlerin kılıçlı yemininden kısa bir süre önce gerçekleşen Kara Harp Okulu Komutanı'nın değişmesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiler ve atamalara dikkat çekti.

Şardan, yemin olayında sessizliğini koruyan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in tüm randevularını iptal ettiğini ve istifa edeceğinin konuşulduğunu da belirtti.

Şardan'ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Olayın yaşanmasından kısa süre önce Kara Harp Okulu Komutanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiler ve atamalar çerçevesinde değiştirildi.

Mezun olan teğmenlerin eğitim gördükleri dönemdeki KHO Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, korgeneralliğe terfi ederek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı oldu. Yerine ise, albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden ve Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Levent Selahattin Güldağı KHO Komutanı olarak atandı.

KHO Komutanlığı merkezinde yapılan atamaların ne kadar isabetli olup olmadığı, Yaralı'dan sonra göreve gelen Güldağı'nın mevcut alt kadroyla çalışıp çalışmayacağı ya da alt kadronun yeni komutana yönelik bir yaklaşımının olup olmadığının da başlatılan incelemede konu başlığı olması kaçınılmaz.

Zira, asker ve polis gibi üniformalı ve silahlı kamu kurumlarında geçmişte benzer olaylar yaşandığını biliyoruz, bu coğrafyada. Umuyorum ki; takvim, tesadüften ibarettir.

Bunun dışında, gelişmeyle ilgili hemen herkes konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta, önde gelen siyasiler, emekli subaylar, yemin töreni ile farklı görüşler ortaya koydu.

Fakat bir kişi konuşmadı. Hiç fikir beyan etmedi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler.

İkinci bir isim daha sorarsanız ona da "Eski Genelkurmay Başkanı / Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar" derim.

Eski KHO Komutanı Yaralı, Akar'ın tercihiydi. Şimdiki KHO Komutanı Güldağı ise, Güler ile mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kadrosundan.

Sürecin muhataplarından hiçbir açıklama gelmemesi, bu kadar gürültüye rağmen gösterdikleri sessizlik hayra alamet değil.

Ayrıca, yaşananlardan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in o günden bu yana randevularını iptal ettiği, zorunlu olmadıkça pek kimseyle görüşmediği Ankara'da konuşulanlardan.

Hatta öyle ki; Güler'in görevden affını isteyeceği gibi iddialı bir bilgi de seslendiriliyor, hafta sonundan itibaren."

Kaynak: T24