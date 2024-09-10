Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Sonrası Yeni Senaryo: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41,5 olarak revize edildi. Bu düzenleme sonrası gözler asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Eğer öngörülen enflasyon oranı tutarsa, net asgari ücretin 25 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.

Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Sonrası Yeni Senaryo: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen hafta Türkiye'nin ekonomideki yeni rotasını açıkladı. Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen yeni hedeflere göre yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 olarak belirlendi. Belirlenen yeni hedef sonrası asgari ücretteki artış merak ediliyor. Bu yıl sonu hedefinin tutması halinde asgari ücrette de önemli bir artış beklentisi bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ NE?

Yapılan hesaplamalara göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olacağı öngörülüyor. Bu oran, özellikle emekli ve memurların maaş artışları için önemli bir gösterge olacak. Ancak asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi de gözünü enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda.

Eğer OVP’de öngörülen yüzde 41,5'lik enflasyon gerçekleşirse, yeni asgari ücretin brüt 28.303 TL, net ise 24.058 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Bu da net asgari ücretin 25 bin TL, brüt ücretin ise 30 bin TL seviyelerine çıkabileceğini gösteriyor.

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Kaynak: Mynet

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