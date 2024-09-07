Yaşam Maliyetleri, Asgari Ücreti Yuttu! İstanbulluyu Yıl Sonunda Bekleyen Tehlike Büyük

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından İstanbul'daki yaşam maliyetlerine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. "Asgari ücret yaşam maliyetleri karşısında eridi" diyen Gökçe'nin paylaştığı veriler şöyle:

"Bu yıl Ocak ayında asgari ücretin İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetine oranı yüzde 32 seviyesindeydi. Bugün yüzde 24,6'ya düştü.

2023 yılından itibaren asgari ücretin İstanbul'da yaşam maliyetini karşılama oranı bakımından en kötü ay yüzde 24 ile 2023 Haziran ayıydı. O tarihten itibaren yapılan ara düzeltmelerle oran hep yüzde 30 - 24 bandında kaldı."

'YIL SONUNDA EN DÜŞÜK ORAN GÖRÜLECEK'

Asgari ücrete zam yapılmadığı için yıl sonunda en düşük oranın görüleceğini belirten Gökçe, "Maaşlar yaşam maliyetleri karşısında eriyecek. Yaşam maliyetleri artarken gelirler maliyetleri daha da karşılayamaz bir hale gelecek" dedi.

Gökçe, "Enflasyon dar gelirlilerden, çalışanlardan, emekçilerden alınan ağır ve haksız bir yaşam vergisidir. Enflasyonun tüm ağırlığı ne yazık ki çalışanların sırtına vuruluyor, çalışanlar, emekliler, memurlar enflasyonun altında eziliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem