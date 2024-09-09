Türkiye Bir Avrupa Listesinde Daha İlk 10'da: En Düşük Asgari Ücrette Zirveye Oynuyoruz!

Yılın ikinci yarısı için zam alamayan asgari ücretli, halihazırda hayat pahalılığı karşısında çok yetersiz olan maaşlarıyla Avrupa’nın en yoksul gruplarından biri haline geldi. Türkiye, 530 euro tutarındaki brüt asgari ücret ile en düşük beşinci ücrete sahip ülke oldu.

Türkiye Bir Avrupa Listesinde Daha İlk 10'da: En Düşük Asgari Ücrette Zirveye Oynuyoruz!

Türkiye'de ekonomik kriz vatandaşın boğazını giderek sıkarken, maaşlar hayat pahalılığı karşısında erimeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam yapılmamasının ardından mevcut ücret, Avrupa’daki benzer ülkeler arasında en düşüklerinden biri oldu.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Türkiye’deki asgari ücret, euro bazında Litvanya, Romanya, Macaristan gibi ülkelerin bile gerisinde kaldı. Türkiye’de brüt asgari ücret 530 euro oldu. Böylece Türkiye Avrupa’da en düşük beşinci brüt asgari ücrete sahip ülke konumuna geldi.

AVRUPA'DA TABLO TAM TERSİ

Sözcü'nün aktardığına göre; Türkiye’den daha düşük asgari ücretin uygulandığı ülkeler Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve savaştaki Ukrayna olarak sıralandı. Avrupa’da yılın ikinci yarısı için güncellenen asgari ücretleri paylaşan Eurostat’ın verilerine göre en yüksek değere sahip Lüksemburg’da brüt asgari ücret, Türkiye’nin asgari ücretini neredeyse 5’e katladı.

Türkiye’de asgari ücret ortalama ücret haline gelirken, Avrupa’da ise tablo tam tersi durumunda. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) 2023 yılı verilerine göre Türkiye’de asgari ücret, medyan ücretin yüzde 64.6’sına karşılık geliyordu. Türkiye bu oran ile Avrupa ülkeleri arasında Portekiz’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’ye coğrafi olarak yakın ülkelerde asgari ücretin medyan ücrete oranı; Bulgaristan’da yüzde 49.5, Romanya’da yüzde 56.2, Hırvatistan’da ise yüzde 45 oldu.

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