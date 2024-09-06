MEB'in Beslenmesinde Yok Yok! Asgari Ücretli Bu Çantayı Nasıl Doldursun?

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) verilerine göre, her beş öğrenciden biri haftada en az bir kez parası olmadığı için okulda yemek yiyemiyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ise Türkiye'deki öğrencilere yönelik "Sağlıklı Beslenme İçin Uygun Beslenme Çantası" temalı bir film yayınladı. Ancak film, veliler tarafından gerçeklerden uzak olarak nitelendirildi ve "Asgari ücretli bu çantayı nasıl doldursun?" sorusunu gündeme getirdi.

VELİLER ÖFKELİ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı'nda öğrenci ve velilerin ücretsiz yemek talebine yer verilmezken, "Sağlıklı Beslenme İçin Uygun Beslenme Çantası" temalı bir film yayınladı.

Filmde, bir öğrencinin beslenme çantasından cips, bisküvi ve çikolata çıkarken, diğer öğrencilerin çantalarından muz ve elma gibi sağlıklı yiyeceklerin çıktığı gösteriliyor. Filmde aşırı kilolu olarak gösterilen bir öğrenci örneği, veliler tarafından sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesinin yeterli olmadığı yönünde eleştirilere neden oldu.

Velilere, "Sağlıklı beslenmenin çocuklar tarafından alışkanlık edinilmesi için uygun beslenme çantası hazırlayın" mesajı verilen film, RTÜK tarafından kamu spotu olarak onaylandı ve televizyonlarda yayınlanıyor.

Filme tepki gösteren veliler, "Asgari ücretli bu çantayı nasıl doldursun?" eleştirisinde bulundu.