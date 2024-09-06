Eski Bakan Nureddin Nebati'nin Markaları El Yakıyor! Bir Çocuğun Kışlık Giyim Masrafı Asgariyi Aştı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin giyim markasının kış sezonu fiyatları dikkat çekti. Nebati'nin 'Nebbati Giyim ve B&G Store' adlı mağazalarında bir çocuğun kışlık giyim masrafı asgari ücreti aşıyor. Erkek çocuk montu 5 bin 999, bot 3 bin 999, pantolon 2 bin 599, gömlek 1.799 lira oldu. Yeni sezonda çocuk çorabı 179, iç çamaşırı 379, askı 479, atkı ve bereler de 599 liradan satılıyor.

Sözcü'nün haberine göre, ‘Nebbati’ markası ile bir çocuğu giydirmenin maliyeti 20 bin lirayı buluyor. Markanın internet sitesindeki en ucuz mont 3 bin 499 liradan, tişört 699, sweatshirt 1.199, eşofman altı 1.299, eşofman üstü 1.299, gömlek 1.799, çocuk pantolonu 1.999, ceket 2 bin 799 ve ayakkabı ise 3 bin 299 TL’den satışa sunuldu.

Sitede eşofman üstü 1.799 TL, eşofman altı 1.499 TL; spor ayakkabı ise 3 bin 599 TL’den satışa sunuluyor. Bu fiyatlarla Nebati’nin aile şirketinden yapılan bir çocuğun spor kıyafeti alışverişinin maliyeti 6 bin 897 TL oldu. En pahalı ürün olan erkek çocuk desenli takım seti ise 8 bin 999 TL’den satılıyor. Set içinde mont, kışlık pantolon ve askı var. Bu takıma ek sweatshirte 1.599, ayakkabıya ise 3 bin 299 TL fiyat konuldu.