OVP Verileriyle Hesapladı: Ünlü Ekonomist Şeref Oğuz Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan yeni "Orta Vadeli Program"ı bugün açıkladı. Bu kapsamda 2024 enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e yükseltildi. Verileri değerlendiren ekonomi yazarı Şeref Oğuz, ocak ayında mevcut enflasyon tahminiyle asgari ücretin 20 bin TL'ye yükselteceği tahminini paylaşıp, OVP'deki büyüme detaylarının erken seçim sinyali olduğunu düşündüğünü de vurguladı.

Sözcü Tv'de konuşan Oğuz, "OVP bir geçiştirme, temenni. OVP ekonomi kısmı daha iyi bir Türkiye vaat etmiyor. OVP'nin büyüme satırından yola çıktığım zaman erken seçimi görüyorum. 2025 ya da 2026 yılında erken seçimi görüyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET YORUMU

Oğuz, "OVP ben seçime kadar kuru da asgari ücreti de TÜİK enflasyonu kıyısında yüzdüreceğim, 2025 yılında sana yüzde 17.5 civarında zam vereceğim, asgari ücreti 20 bin TL yaparım. 2026'da sana akıtacağım neden sandığa gidiyoruz diyor" ifadesini de kullandı.