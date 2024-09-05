Tarlada 'Kâr' Kuraklığı: Çiftçi Üretimden Çekiliyor!

Fahiş enflasyonla beraber artan maliyetlerle büyük darbe alan tarım üreticileri, devletten de destek alamadıklarını vurgulayarak isyan etmeye devam ediyor. Son olarak Niğde'deki çiftçiler, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e sorunlarını anlattı. Gürer, üreticilerin içinde bulunduğu zor durumu işaret edip iktidarın buna duyarsız kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Emekli ve dar gelirli yurttaşların market raflarında yüksek fiyatı nedeni ile yanına varamadığı ürünleri tüccarların yok pahasına dahi almadığını belirten Gürer, "Marketlerde ürün fiyatı tarlaya orantılı geri çekilmediği için üretime uygun tüketim olmaması ürünü tarlada bıraktı” dedi. Sorunun iktidarın yönetimsizliğinden kaynaklandığını belirten Gürer, "Emekli, kırmızı bibere fiyatından dolayı bakıp geçerken tarlada kırmızı biber alıcı bekliyor. Ürün çöp oluyor. Bu durumun bir düzenleyicisi ve sorumlusu olması gerekir” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

'SATMADAN ZARAR EDECEĞİMİ BİLİYORUM'

Biber üreticisi, “Geçen yıl 22 ile 25 lira arasında olan biber, bu yıl 8 ile 10 lira arasında gidiyor. Şu anda ortalama maliyetim 22 ile 28 lira arasında değişiyor ve kesinlikle zarar ediyoruz” diyerek, bu şartlarda para kazanmanın imkansız olduğunu vurguladı. Üretici, günlük su maliyetlerinden gübre ve işçi giderlerine kadar her kalemde maliyetlerin yüzde 100’ün üzerinde arttığını ancak buna rağmen ürünlerinin halde satılmadığını dile getirdi.

Üretici, durumunu şöyle özetledi:

“Bu ürünü toplayıp toptancı haline gönderiyoruz, ancak halden yeterli talep gelmiyor, satılmıyor diyorlar. Bizim bir pazarımız olmadığı için fiyat, geçen yılın üçte biri olduğu halde biber tarlada kalıyor. Hatta toplattığım biberi bile satamadım. Biberde de sorun var; karpuzumuz tamamen tarlada kaldı. Hale gönderdim, 1 liradan fiyat biçmişler. O da bırakın maliyetini işçilik ve nakliyeyi bile karşılamaz. Diğerlerini göndermedim.”

'HERKES 'GELECEK YIL ÜRETMEYECEĞİM' DİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin tarımdan vazgeçme eğiliminde olduğuna dikkat çekerek, “Kiminle konuştuysam, 'Gelecek yıl çiftçilik yapmayacağız' diyorlar. Peki, bu işi kim yapacak” diye sordu. Biber üreticisi ise bu soruya, “Onu büyüklerimiz daha iyi bilir ama beni kurtarmıyor” cevabını verdi. Üretici, ailesinin geçimini sağlamak için verdiği mücadelenin sonucunda borçlanmış durumda olduğunu, bankadan kullandıkları kredilerin ödenememesi halinde hacizle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

'FARKILI ÜRÜNLER DENEDİM, HEPSİ ZARARDA'

Üretici, ürün çeşitlendirmesi yaparak kavun, karpuz, biber ve buğday yetiştirdiğini, ancak hiçbir ürününde değer artışı yaşanmadığını, aksine hepsinde zarar ettiğini belirtti. “Diyelim ki biri para etti, yani değer artışı oldu, onu oradan karşılarım. Farklı ürünler denedim ama hepsi birden zararda” diyen üretici, bu şartlarda tarım yapmanın artık mümkün olmadığını ifade etti.

Kaynak: ANKA