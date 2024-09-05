Ev Sahibi Kirayı Artırmak İsteyince... Dikkat Çeken 'Zamsız Tahliye' Kararı

Ekonomik kriz nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları artarken, kirada anlaşamayan taraflar arabulucuda dikkat çeken anlaşmaya vardı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin olayı şöyle anlattı:

20 BİN LİRALIK KİRAYI 35 BİN TL'YE ÇIKARMAK İSTEDİ

“Yaşanmış bir arabuluculuk örneği kira bedelinde indirimle tahliye taahhütnamesi alınması şeklinde oldu. Taraflar arasında şubattan şubata yenilenen bir kira sözleşmesi vardı. Ağustos ayında arabuluculuk görüşmesi yapıldı. Mülk sahibinin belirttiğine göre çevredeki emsal kiralar 40 bin TL düzeyindeydi. Ev sahibi kiracısından 35 bin TL kira istiyordu.

6 AY SONRASINA TAHLİYE TAAHHÜDÜ

Kiracı da 35 bin TL kira ödemesinin mümkün olmadığını söyledi. Görüşme neticesinde kiracı, mülk sahibinin söylediği kira rayiç değerinin doğru bir rakam olduğunu anladı. Arabulucu huzurunda taraflar arasında şöyle bir anlaşma çıktı: Kiranın bugünkü bedel olan 20 bin TL ile devam edilmesine karar verildi. Kira bedeli mülk sahibinin istediği gibi 35 bin TL’ye çıkmadı ancak 6 ay sonrasına bir tahliye taahhüdü verilmesi konusunda anlaşıldı.

Kira döneminin sonunda kiracının taşınmazı tahliyesi güvence altına alındı. Ancak kiracı da daha yüksek bir bedel ödemek durumunda kalmadı. Bu arabuluculuk örneği uygulamada en sık karşılaşılan anlaşma durumlarından biridir."