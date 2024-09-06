Borsa Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre yüzde 0,01 düşüşle 9.936,20 puandan başladı.

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Borsa Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,56 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.936,20 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,42 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 9.936,76 puandan tamamladı.

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Kaynak: AA

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Dolar Güne Nasıl Başladı? Dolar Güne Nasıl Başladı?
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