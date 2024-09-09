Tabelada Son Durum! İşte Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile ÖTV'nin etkilediği akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu. İşte 9 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Tabelada Son Durum! İşte Akaryakıt Fiyatları

Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı kaç para, dizel yakıtın ne kadar olduğu merak konusu...

İşte 9 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

AVRUPA YAKASI

  • Benzin fiyatı: 41.52 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.13 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin fiyatı: 41.40 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 41.85 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 42.30 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.89 TL
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