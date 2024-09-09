Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırıyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Eylül 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi. Kritik veri sonrası altın fiyatları uçuşa geçti.

Altın fiyatları için yeni haftada gözler ABD'nin enflasyon verisinde olacak. Öte yandan yatırımcılar, Fed'in faizleri 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indireceğini kestirmeye çalışıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 2 bin 734 lira, çeyrek altın fiyatları ise 4 bin 589 lira seviyesinde seyrediyor.

İşte altın rakamları:

Gram altın satış fiyatı: 2.734,31 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.589,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.171,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 18.231,64 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.286,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.499,41 dolar

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