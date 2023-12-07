Kılıçdaroğlu'nun ardından ayrılmıştı; CHP'nin sunucusu MHP'li ismin şirketine transfer oldu

CHP miting ve programlarında sunucu olan Barış Bozkurt, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız'ın şirketine transfer oldu.

Kılıçdaroğlu'nun ardından ayrılmıştı; CHP'nin sunucusu MHP'li ismin şirketine transfer oldu

Özgür Özel'in Genel Başkan olarak seçildiği Kurultay sonrası CHP ile yollarını ayıran, partinin programlarında uzun bir süre sunuculuk yapan Barış Bozkurt, MHP'li Eyyup Yıldız'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ato Congresium'da etkinlik koordinatörü oldu.

T24’ün haberine göre Yıldız, Bozkurt ile çalışmaya başladıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"İşinde deneyimli, tecrübeli 40 yılın üstünde çocukluktan başlayan arkadaşlığımız ile beraber 1990 yıllarında aynı dönemde ses ve ışık sektöründe mesai yaptığımız kıymetli arkadaşım Barış BOZKURT ATO Congresium Uluslararası kongre merkezi Etkinlik koordinatörü olarak bizlerle mesaiye başlamıştır.

Yaptığın yepyeni bir başlangıç seni tebrik ediyorum ve inanıyorum ki kısa sürede yaptığın işin en iyisi olacaksın. Çalışmalarında başarılar dilerim."

NE OLMUŞTU?

Bozkurt, kurultay sonrası CHP ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bozkurt, "Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt’un Merhum Genel Başkanlar İsmet İnönü ile başlayıp Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile devam eden 21 yıllık CHP ve SHP’de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP’de 29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, Merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu. BABA ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’ne veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım. Hoşçakal baba ocağı, hoşçakal büyük ailem" açıklamasını yapmıştı.

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