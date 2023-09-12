Kılıçdaroğlu'ndan, emekli generalin oğlunun şüpheli ölümüne ilişkin açıklama: 'Bu adı konmamış bir cinayettir'

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 2018’deki şüpheli ölümüyle ilgili dosya kapatılmış, baba Büyükışık’ın olayın üzerine giderek gündeme getirdikleriyle dosyada yıllar sonra ilerleme kaydedilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ethem Büyükışık’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu durum adı konmamış bir cinayettir” ifadelerini kullanarak, 5 yıldır birçok delil ve ispata rağmen hiçbir yetkilinin harekete geçmediğine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Dün akşam E. Tümgeneral Ethem Büyükışık’ı evinde ziyaret ettim. Evlat acısı gözlerinden okunuyordu. Yine de müthiş bir vakurla yaşananları, evladını nasıl yitirdiğini delilleri ile anlattı.

Dorukhan Büyükışık vefat edeli tam 5 yıl oldu. Bu durum, adı konmamış bir cinayettir. Aradan geçen 5 yıla, bunca delile ve de ispata rağmen, bir Allah’ın kulu bile kılını kıpırdatmıyor.

Savcılar, hakimler, ilk incelemeleri yapan güvenlik görevlileri, Adli Tıp Kurumu yetkilileri Adalet ve İçişleri Bakanları bu cinayetin üstünü örtmeye çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet kurumlarının bu kadar çürüdüğüne hiç tanık olmamıştık.

Dorukhan Büyükışık her şeyden önce bu ülkenin bir evladıdır. Onu bu hayattan koparmanın hesabını sormak, bu ülkeyi yönetenlerin boynunun borcudur!"

Dorukhan Büyükışık vefat edeli tam 5 yıl oldu. Bu durum, adı konmamış bir cinayettir. Aradan geçen 5 yıla, bunca delile ve de ispata rağmen, bir Allah’ın kulu bile kılını kıpırdatmıyor. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 12, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem