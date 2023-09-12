İBB'den 900 bin öğrenciye beslenme desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Okul Beslenme Desteği Projesi kapsamında öğrencilere beslenme desteği verecek. 39 ilçede 100’ün üzerinde okulda yapılacak olan dağıtımların yıl boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Artan ekonomik krizle birlikte ailelerin yaşadığı ekonomik zorlukları hafifletme amacı güden İBB öğrenciler için Okul Beslenme Desteği Projesi isimli bir projeye imza attı. Projenin hedefinin ilk ve ortaokula giden öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması olduğu belirtildi.

Beslenme desteğinin içeriğinde ise sandviç, süt, meyve ve su bulunuyor.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER MUTLU

Uygulamadan velilerin de memnun olduğu bildirilirken, Velilerden Zeynep Şahin, projeyi çok beğendiğini belirterek, “3 çocuğum var,beslenmelerini daha sağlıklı olması adına kendim hazırlıyorum. Dışarıda neyin ne olduğu belli olmuyor ancak buradaki besinler sağlıklı ve taze. Bizler çok mutlu olduk. Bugün çocuklar da daha bir mutlu...” diye konuştu.

900 BİN ÇOCUĞA ULAŞMASI HEDEFLENİYOR

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ kapsamında günlük 5 bin adet beslenme dağıtılıyor.

2023-2024 eğitim yılı içerisinde 180 okul günü boyunca dağıtılacak olan beslenme desteğinin yılsonuna kadar 900 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem