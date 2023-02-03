Kılıçdaroğlu'ndan AYM seçimine ilişkin dikkat çeken yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu dün yapılan AYM seçimiyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan AYM seçimine ilişkin dikkat çeken yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV ekranlarında İlker Karagöz ile Çalar Saat programının konuğu oldu. Adaylık sürecinden altılı masanın yol haritasına kadar birçok konuda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, dün sonuçlanan AYM Başkanlığı seçimiyle ilgili de konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Anayasa Mahkemesi’ne yeni başkan seçildi yürekten kutluyorum. Rakibi Yargıtay’da imza atmadan Anaysa Mahkemesi’ne çıktı. Onun yaptığı ayıp değil. Bir kişiye bağlıyım diyor. Beni asıl yaralayan Yargıtay’ın onu seçmesi. Özel kültürü olması gereken bir kurum Yargıtay. Neden o ismi üye yapıyorlar? Yargı kirlenirse devlet organize suç örgütüne dönüşebilir.  

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Ben o zatın yemin törenine de katılmadım. O kişinin yemin törenine katılmak bile büyük bir ayıptır. Neyse ki namuslu, düzgün, ahlaklı insanlar var. Seçimde oy verenlere yürekten teşekkür ederim. Başkanı sadece törenlerde görürüm. Adaleti korumak herkesin görevi olmalıdır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken Yargıtay Üyesi seçilen ve hiçbir dosyaya bakmadan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM Üyesi yapılan İrfan Fidan, 5 oy ile seçimleri Zühtü Arslan'a kaybetti. Arslan 8 oy aldı. AKP, AYM Başkanlığı için İrfan Fidan'ın adaylığını destekliyordu.

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