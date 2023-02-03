AKP'den şimdi de arsa dolandırıcılığı: Zemini de bataklık çıktı

İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi, “Belediye hizmet alanı yapılacağı gerekçesiyle” kamulaştırdığı araziye yaptığı konut projesiyle milyonlarca lira kazanacak. Arazisi kamulaştırılan yurttaş, “Belediye eliyle dolandırıldım” diyerek hem yaşadıklarına isyan etti hem de belediyeye dava açtı.

Güngören Belediyesi, 2011 yılında aldığı encümen kararıyla, Gençosman Mahallesi’ndeki toplam 2 bin 700 metrekare büyüklüğündeki iki araziyi “Belediye hizmet alanı yapılacağı” gerekçesiyle sahiplerine 5 milyon 454 bin TL ödeyerek kamulaştırdı. Ancak daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından arazilerin imar planı konut ve ticaret alanı olarak değiştirildi.

Planların değiştirilmesinden sonra da Güngören Belediyesi, araziye, “Belediyeye gelir sağlamak için” 96 daire ve 9 dükkânın yer aldığı Semt Güngören isimli bir proje inşa etmeye başladı. Konut ve dükkânların 16 Şubat’ta düzenlenecek ihaleyle satılacağı açıklandı.

“RESMEN DOLANDIRILDIM”

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, belediyenin kamulaştırdığı arazinin sahiplerinden biri de AKP’li Güngören Belediyesi’ne, 4 Temmuz 2022 tarihinde Bakırköy Asliye Hukuk Mahkmesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde, AKP’li belediyenin 5 milyon 454 bin TL’ye kamulaştırdığı araziye yaptığı konut projesinden en az 428 milyon TL gelir elde edeceği açıklandı. Açılan davayla, satışa çıkarılan daire ve dükkânlar için “davalıdır şerhi işlenmesi” ve “ihtiyati tedbir şerhi konularak satılması ve devredilmesinin engellenmesi” talep edildi. Ayrıca “Mülkiyet hakkına haksız müdahale” edildiği ifade edildi.

İsmini açıklanmasını istemeyen ve belediyeye dava açan arazinin eski sahibi ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Ben yıllarca AK Parti’yi destekledim. Ancak AK Partili Güngören Belediyesi, beni, yani AK Partili bir vatandaşı bu şekilde dolandırmıştır. Arazimi hem bedelinin çok altında kamulaştırdılar hem de milyonlarca lira gelir elde edecekler. ‘Araziye belediye hizmet alanı yapacağız’ dediler ama konut projesi inşa ediyorlar. Ben bu şekilde resmen belediye eliyle dolandırılmış oluyorum. Arazinin imar planları değiştirilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de devre dışı bırakıldı. Bu kıymetli arazi üzerinden milyonlarca lira rant sağlayacaklar” dedi. Güngören Belediye Meclisi’nin önceki dönem CHP’li Meclis Üyesi Ergün Edepali ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Söz konusu arazi 2011 yılında, önceki AKP’li Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman tarafından kamulaştırıldı. Ardından arazi bakanlık tarafından rezerv alan ilan edildi. İlk başta belediye yetkilileri ‘bu alanı kentsel dönüşümde kullanacağız’ dediler sonra ‘kaynak geliştirme projesi yapacağız, bu projeyle ilçedeki yatırımları finanse edeceğiz’ dediler. Söz konusu arazi taşkın alanı ve zeminde sıvılaşma var” diye konuştu.

İBB: ZEMİN BATAKLIK

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalara göre, konut projesi yapılan arazi gevşek bir zemine sahip. Bu nedenle alan “zemin sıvılaşması ve heyelan” riski taşıyor. Ayrıca arazinin yeraltı su seviyesi, yüzeye çok yakın. Bu da projenin hayata geçirilmesi durumunda, olası bir depremde büyük can ve mal kayıplarının yaşanabileceği anlamını taşıyor.