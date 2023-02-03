Meclis'te konuşulan anket: 'Anahtar Akşener'in elinde. Geniş anlamda muhalefetin yüzde 58-60 gibi bir potansiyeli görülüyor'

Millet İttifakı, 13 Şubat’ta yapacağı toplantıda Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye çalışacak.

Gazeteci Murat Yetkin, kaleme aldığı son yazısında kulislerde konuşulanları aktardı.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 58 OY ALACAK MI?

“CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı aday olursa yüzde 58 ile kazanacağı iddiası Meclis’in muhalif mahfillerini meşgul eden konular arasında” diyen Yetkin, yazısını şöyle sürdürdü:

“Bu iddiayı dillendirenlere göre Altılı Masa, Kılıçdaroğlu’nu aday gösterirse, örneğin HDP desteğine de ihtiyaç olmadan ilk turda Cumhurbaşkanı seçilebilecek. İddia araştırma şirketi KONDA’ya dayandırılıyor.

KONDA yöneticisi Bekir Ağırdır’a sordum ‘Düzenli anket yapıyor, bütün eğilimleri izliyoruz’ dedi; ‘Ama seçimden önceki perşembe günü dışında, abonelerimizden başka kamuoyuna açıklama ve raporlama yapmıyoruz. O nedenle hakkımızda kamuoyunda çıkan veriler hakkında doğru ya da yanlış yorumunda bulunmuyoruz.’

Bu ketumiyetle birlikte Ağırdır’ın şu eklemesi önem taşıyor: ‘Ama şunu görüyoruz ki geniş muhalefet ittifakı olmaksızın birinci turda kazanmak henüz mümkün görünmüyor.’

Anlamı şu: Evet, KONDA anketi kendi bilgisi dışında Meclis koridorlarında yayılıyor ama yayıldığı kadarında dahi Kılıçdaroğlu’nun sadece Altılı Masa adayı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 58 oy alacağına dair bir bilgi yok.”

YÜZDE 58 MÜMKÜN AMA…

Peki, muhalefetin adayının ilk turda yüzde 58 oy alma ihtimali var mı?

Yetkin, Bekir Ağırdır’ın sözlerini şöyle yorumladı:

“Burada anahtar ifade ‘geniş muhalefet ittifakı’. KONDA anketinde sadece Altılı Masanın değil, HDP dahil geniş anlamda muhalefetin yüzde 58-60 gibi bir potansiyeli görülüyor.

Sızdığı kadarıyla KONDA araştırmasında görülen, kabaca yüzde 40 Cumhur İttifakı, yüzde 45 Altılı Masa ve yüzde 15 diğer muhalefetin oy potansiyeli bulunduğudur. Bu durumda yüzde 10-12 aralığında olduğu varsayılan HDP’nin desteği olmadan diğer iki ittifak da ilk turda yüzde 50+1’i tutturup seçilemiyor.

Bu durumda 14 Mayıs’ta yapılacak seçim Meclis yapısını belirleyecek ama cumhurbaşkanı seçimi 28 Mayıs’a kalacak.

Yani o yüzde 58, KONDA anketine göre HDP’nin oy vermeyeceği Altılı Masa adayına değil, verebileceği “geniş muhalefet” adayına gidecek gibi.

Peki, o aday Kılıçdaroğlu olursa HDP’nin oy vermesi garanti mi? Garanti olmasa da yüksek ihtimal. Son olarak Kürt siyasetçilerin kıdemlilerinden Ahmet Türk’ün ifade ettiği gibi Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu’na sıcak bakış mevcut.

HDP’nin öncülüğünde kurulan Emek ve Özgürlük İttifakının 13 Şubat’tan önce adaylarını belirleme açıklamasına gelince…”

“ANAHTAR MERAL AKŞENER’İN ELİNDE”

Gazeteci Murat Yetkin, yazısını şöyle bitirdi:

“KONDA yöneticisi Ağırdır’ın sözlerini tekrarlamakta yarar var: yüzde 58 “geniş muhalefet ittifakının” potansiyeli görünüyor.

Anahtar Meral Akşener’in elinde. HDP ve Kürt seçmenle arasındaki mesafeyi gidecek bir yol bulup -sadece söylemde değil, parti teşkilatında da ağırlığını Kılıçdaroğlu’dan yana koyması bütün seçim dengelerini değiştirebilir.

Peki İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ihtimali masadan kalktı mı? Siyasette asla diye bir şey yoktur. Ama Yavaş’tan sonra İmamoğlu da Kılıçdaroğlu ne kadar verirse ona uyacaklarını söyledi.

CHP’den gelen son haberlerse partinin Altılı Masayla eşgüdümlü seçim kampanyasının Genel Merkez takviyeli İmamoğlu ekibinin yürüteceği yönünde.”