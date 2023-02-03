Adaylık çıkışı sonrası istifa etmişti: Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Cihan Paçacı'ya sürpriz telefon

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisinin adaylığına ilişkin sözlerinin ardından İYİ Parti’deki görevinden istifa eden Cihan Paçacı’yla telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

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Adaylık çıkışı sonrası istifa etmişti: Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Cihan Paçacı'ya sürpriz telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin adaylığına ilişkin sözlerinin ardından İYİ Parti’deki görevinden istifa eden Cihan Paçacı’yla telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu’nun Paçacı’ya istifasının kendisi tarafından istenmediği mesajını verdiğini belirtildi.

Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan Paçacı, parti yetkili kurullarının Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ‘onaylayacak noktada olmadığını’ söylemişti.

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Paçacı, daha sonra ‘sözlerinin maksadını aşan yorumlara neden olduğunu’ ifade ederek, görevden istifa ettiğini duyurmuştu.

Paçacı’nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kararıyla görevden alındığı belirtilirken, partiden konuya ilişkin açıklama gelmiş, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cihan Paçacı’nın kendi iradesiyle görevden istifa ettiğini belirtmişti.

“KAFASINA TAKMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Kılıçdaroğlu’nun Paçacı ile görüştüğü belirtildi. CNN Türk’teki programda kulis bilgisini paylaşan Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, şunları dedi: “Kemal Kılıçdaroğlu, Cihan Paçacı’yı telefonla aradı. Halini, hatırını sordu. Mealen; canını sıkmaması gerektiğini, kafasına takmaması gerektiğini söyledi. İstifasının kendisi tarafından istenmediği mesajını verdi. Hatta istifasını liderler masasında öğrendiğini söyledi.”

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre söz konusu kulis bilgisi CHP kaynakları tarafından doğrulandı.

CHP kaynakları, “Geçtiğimiz günlerde planlı olmayan bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede sayın genel başkanımız, sayın Paçacı’ya siyasetin doğasında bu tür durumların olduğunu, üzülmemesi gerektiğini söyledi” dedi.

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