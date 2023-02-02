Altılı Masa'ya cumhurbaşkanı adayının ismi konuldu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa yaptıkları son toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde görüşmelere başladıklarını duyurmuştu.

İttifak'ın son hamlesinin ardından lider arasındaki görüşme trafiği hızlandı.

13 Şubat'ta yapılacak Altılı Masa toplantısının ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmesinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü.

ADAYIN İSMİ MASADA

Görüşmelerden kulislere sızanları ise Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Saymaz'ın verdiği bilgilere göre, Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini Babacan ve Davutoğlu'na iletti.

İki liderden herhangi bir itiraz gelmediğini bildiren Saymaz, Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum" dediğini aktardı.

KILIÇDAROĞLU NE YANIT VERDİ?

Saymaz paylaşımlarının devamında ise CHP Lideri'nin söz konusu cümleye ne yanıt verdiğini ''Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi'' ifadeleri ile aktardı.

Saymaz paylaşımlarını ''Karamollaoğlu, şu an Demokrat Parti lideriyle görüşüyor. Uysal’ın Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor. İstikşafi görüşmelerin sürmesi bekleniyor'' ifadeleri ile sonlandırdı.