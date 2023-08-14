Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen tepkisi: Böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır

Akbelen Ormanları'nda ağaçların kesimine karşı çıkan ve ormanı korumak için başlatılan mücadele devam ediyor.

Ormanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için gönderilen tuvaletlere jandarma tarafından izin verilmedi. Jandarmanın tuvaletlerin etrafında nöbet tutturulması ise eleştirilerin hedefi oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ: BÖYLE BİR EMİR VERMEK JANDARMAYA BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Karar gazetesinin konuyla ilgili manşetini paylaştı ve şunları kaydetti:

"Akbelen ormanlarında vatana sahip çıkmak için mücadele eden vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi giderememesi için, başlarına jandarma dikmek asla kabul edilemez! Bu, hem korkunç bir baskıdır hem de böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır."

Akbelen ormanlarında vatana sahip çıkmak için mücadele eden vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi giderememesi için, başlarına jandarma dikmek asla kabul edilemez! Bu, hem korkunç bir baskıdır hem de böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır. pic.twitter.com/yiXwmpLqJT — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 14, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem