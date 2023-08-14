Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen tepkisi: Böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akbelen Ormanları'nda seyyar tuvaletlerin engellenmesi ve jandarmalara tuvaletlerin önünde nöbet tutturulmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır." dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen tepkisi: Böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır

Akbelen Ormanları'nda ağaçların kesimine karşı çıkan ve ormanı korumak için başlatılan mücadele devam ediyor.

Ormanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için gönderilen tuvaletlere jandarma tarafından izin verilmedi. Jandarmanın tuvaletlerin etrafında nöbet tutturulması ise eleştirilerin hedefi oldu.

Akbelen'de seyyar tuvaletleri bile engelledilerAkbelen'de seyyar tuvaletleri bile engelledilerGüncel

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ: BÖYLE BİR EMİR VERMEK JANDARMAYA BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Karar gazetesinin konuyla ilgili manşetini paylaştı ve şunları kaydetti:

"Akbelen ormanlarında vatana sahip çıkmak için mücadele eden vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi giderememesi için, başlarına jandarma dikmek asla kabul edilemez! Bu, hem korkunç bir baskıdır hem de böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Akbelen Ormanı Kemal Kılıçdaroğlu
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