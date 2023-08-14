Halil Konakcı destekçisinden Ümit Özdağ'a 3 kuruşluk dava!

Yayımladığı videolarla tepki çeken ve hilafet çağrılarında bulunan imam Halil Konakcı, "Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar1 ifadelerini kullandı.

Konakçı'nın bu ifadelerinin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay nüfusunun çoğunluğunun Arap olduğunu iddia eden ve kamuoyundan büyük tepki çeken Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"HER HOCANIN GERÇEK MÜSLÜMAN OLMADIĞINI GAYET İYİ BİLİRİZ"

Özdağ, suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, "Evet emperyalistlerin çanak yalayıcıları böyle olur. Bazen hoca kılığında çıkabilirler. Biz her hacının her hocanın gerçek Müslüman olmadığını gayet iyi biliyoruz. Biz suç başvurumuzu biraz evvel avukatlar aracılığıyla yaptık" dedi.

ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Özdağ'ın bu ifadelerinin ardından Kayseri Barosu Avukatlarından Emir Akpınar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Vaiz Halil Konakçı ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Özdağ'a 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

İstanbul Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede, 0.03 kuruşluk manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesi talep edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler, ilgili kanunlardaki manevi tazminat hükümleri ve Yargıtay İçtihatları birlikte değerlendirildiğinde; müvekkil şahsına yönelik edilen hakaret neticesinde şahsi hak tecavüzü nedeniyle toplumsal itibarı zedelenmiş, haksız ve hukuka aykırı olarak şahsına yapılan ağır hakaretler, nedeniyle büyük acı ve elem duymuş, toplum içerisinde alenen küçük düşürülmüş, onuru kırılmış dini değerleri aşağılanmıştır. İşbu sebeple ilgili yasalardan dolayı sorumluluğu bulunan davalı aleyhine manevi tazminat talep etme zarureti doğmuştur. Müvekkile karşı 10.08.2023 tarihinde işlenen haksız fiil nedeniyle haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 0,03 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz."

DİYANET'TEN SORUŞTURMA

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakcı hakkında, paylaşımları nedeniyle inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem