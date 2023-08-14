Ümit Özdağ'dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu: Milli güvenlik tehdididir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen günlerde Hatay'ın Arap toprağı olduğunu iddia eden imam Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Ümit Özdağ'dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu: Milli güvenlik tehdididir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay nüfusunun çoğunluğunun Arap olduğunu iddia eden ve kamuoyundan büyük tepki çeken Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özdağ, suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Evet emperyalistlerin çanak yalayıcıları böyle olur. Bazen hoca kılığında çıkabilirler. Biz her hacının her hocanın gerçek Müslüman olmadığını gayet iyi biliyoruz. Biz suç başvurumuzu biraz evvel avukatlar aracılığıyla yaptık” ifadelerini kullandı.

Özdağ, açıklamasında şunları söyledi:

Hatay Memlüklülerden Osmanlılara geçmiş Hatay bir Türk devletinin topraklarından diğer Türk devletinin topraklarına geçmiş ve İstiklal Harbi sonrası kısa bir süre Fransızlar tarafından yönetilmiş ve Suriye’ye bağlanmak istenirken ve Hatay’da Türk nüfusunun çoğunluk olduğu görülmüş ve Türkiye Cumhuriyetine bağlanmıştır.

"BU ZAT MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİDİR"

Bu kadar açık bir durumken Diyanet’e bağlı bir memurun TC vatandaşlarının ödediği vergilerle maaşını alan birinin Hatay’da Araplar çoğunluktaydı diyerek Baas rejiminin tekrarladığı bir hususu böyle bir süreçte tekrarlaması bu zatın milli güvenlik tehdidi olduğunu ortaya koymaktadır.

‘HUKUK ÇERÇEVESİNDE CEZALANDIRACAĞIZ’

Buna bir daha cesaret ederse yapmış olduğu her alçakça saldırıyı en sert şekilde hukuk çerçevesinde cezalandıracağız. Çünkü bu zat Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik aynı PKK gibi açıklamalarda bulunmuş hadsizliğinin göstermiş ve utanmadan Fransızlara övgü düzmüştür. Be cahil Fransız emperyalizmini Cezayir mücahitlerine sor. Neden milli mücadele verdiler, neden Tunus direndi.

Evet emperyalistlerin çanak yalayıcıları böyle olur. Bazen hoca kılığında çıkabilirler. Biz her hacının her hocanın gerçek Müslüman olmadığını gayet iyi biliyoruz. Biz suç başvurumuzu biraz evvel avukatlar aracılığıyla yaptık.

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Halil Konakcı Ümit Özdağ Zafer Partisi
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