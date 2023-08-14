TMO silosundaki patlamada ikinci can kaybı
Kocaeli Derince'de 7 Ağustos'ta TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan bir işçiden daha acı haber geldi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan Elif Dayıoğlu isimli kadın işçi, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Derince Limanı mevkiinde TMO silosunda 7 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen patlamada üçü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.
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