Bir 'para öğütme makinesi' olarak Diyanet: 2023 bütçesi yetmedi, 50,4 milyar TL’lik harcama öngörüldü

Bütçesiyle sürekli kendinden söz ettiren Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2023 bütçesi de yetmedi. Başkanlık, toplam 50,4 milyar TL’lik harcama öngördü.



Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılının ilk yarısına yönelik mali tablolarını gecikmeli olarak açıkladı. Hemen her yıl dev bütçesi nedeniyle tartışılan ve ekonomik krizi yok sayan harcamalar imza atan başkanlığın, 2023’ün Ocak-Haziran döneminde de rekor harcamaya imza attığı belirlendi. Diyanet’e, 2023 yılı başlangıç ödeneği olarak tahsis edilen 36 milyar 186 milyon 653 bin TL’nin 19 milyar 693 milyon 907 bin TL’si altı ayda tüketildi. Başkanlık, 2023 yılının sonuna kadar 50 milyar 486 milyon 761 bin 900 TL harcayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılının ilk yarısında yaptığı toplam harcama, 2022 yılının aynı dönemine oranla yüzde 99 arttı. Toplam 150 bine dayanan personel sayısıyla dev bir orduyu anımsatan başkanlığın, yalnızca personel giderindeki artış kayıtlara, yüzde 98 olarak geçti.

Başkanlık, Türkiye genelindeki 141 bin 740 personeli için 16 milyar 105 milyon 928 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlığın mali tablolarında, personel giderinin 2023 yılı sonu itibarıyla yıllık toplam bütçenin de üzerine çıkarak 41 milyar 995 milyon 605 bin TL olarak gerçekleşmesi öngörüldü.

Diyanet’in, “Mal ve Hizmet Alım” kaleminden yaptığı harcamalardaki artış da dikkati çekti. Başkanlık, 2022 yılının ilk yarısında 292 milyon 786 bin TL’lik mal ve hizmet alım harcamasını, 2023 yılının ilk yarısında yüzde 77’lik artış ile 520 milyon 459 bin TL’ye ulaştırdı. Diyanet’in, “Mal ve Hizmet Alım” kaleminden yaptığı harcamaların detayları şöyle kaydedildi:

•Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 344 milyon 46 bin TL

•Yolluklar: 110 milyon 167 bin TL

•Görev Giderleri: 5 milyon 203 bin TL

•Hizmet Alımları: 48 milyon 789 bin TL

•Temsil ve Tanıtma Giderleri: 427 bin 606 TL

VAKIFLARA DİYANET ELİYL PARA AKITILIYOR

Mali rapora göre Diyanet, Ocak-Haziran 2023 döneminde, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere toplam 137 milyon 656 bin TL aktardı. Vakıf ve derneklere 2023’ün ilk yarısında aktarılan paranın, 2022’nin ilk yarısına oranla yüzde 279 arttığı bildirildi.

HARCAMAYA DOYMUYORLAR

İzmir’de yapımına başlanan ve 2025 yılında tamamlanması planlanan İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için 2022 – 2025 döneminde öngörülen toplam yatırım maliyeti de mali raporda paylaşıldı. Buna göre, toplam 23 bin 122 metrekare alanda inşasına devam edilen merkezin üç yılda toplam 112 milyon 300 bin TL harcama planlandı.