Diyanet, Hatay'ı 'Arap yurdu' ilan eden imam Halil Konakcı için harekete geçti: İnceleme başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hatay kentiyle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunan imam Halil Konakcı hakkında inceleme başlattı.

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Diyanet, Hatay'ı 'Arap yurdu' ilan eden imam Halil Konakcı için harekete geçti: İnceleme başlatıldı

Yayınladığı videolarla tepki çeken ve hilafet çağrılarında bulunan imam Halil Konakcı, geçen gün Hatay’ın ‘Arap yurdu’ olduğunu söyleyerek yine tepkilerin hedefi oldu.

Konakcı’nın son açıklamalarının ardından birçok suç duyurusunda bulunulurken, Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakcı hakkında, paylaşımları nedeniyle inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

Konakcı bir vaazında, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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