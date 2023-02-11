Kılıçdaroğlu: Vatandaş çadır istiyor, Kızılay'ın, AFAD'ın çadır stokları nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da basın mensuplarına bir açıklama yaparak deprem bölgelerindeki çadır sıkıntısına dikkat çekti. CHP lideri tüm çadır üreticilerinin kendileriyle iletişime geçmesini istedi ve Kızılay ile AFAD'ın çadır stoklarının nerede olduğunu sordu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Genel Başkanımız Deniz Bey'i kaybettik. Son derece üzüntülüyüm. Bu ülkede demokrasinin gelişmesi için, hakkın, hukukun, adaletin aranması için büyük çaba harcayan genel başkanımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüm.

Malatya'dayız, başka bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Gazeteci arkadaşlarım da burada farkındalar. Hava çok soğuk. Kişilere yerler açılıyor ama arabada kalanlar çok fazla.

Çadır konusunda açık çağrı yapıyorum. İnsanlar muzdaripler. Buradan Türkiye'de çadır üreten tüm firmalara sesleniyorum. Şu ana kadar 5. gündeyiz, çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki ciddi bir sorunumuz var. Nasıl olur da bu kadar hazırlıksız olurlar, akıl alır gibi değil.

Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Bütün sorunları çözebilecek bir ülke. Ama maalesef koordinasyonsuzluk pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Bu sorunlar konusunda da hükümete çağrı yaptım. Benim seslenmem hükümetin vatandaşın çektiği acıları duyması içindir. Vatandaş çadır istiyor. Kızılay'ın AFAD'ın çadır stokları nerede? Bunların ulaştırılamaması büyük bir sorun.

Elinde çadır olan hangi işletme varsa bize bildirsin, kaç çadır varsa alacağız. Büyükşehir belediye başkanlarımız zaten burada, sorunları çözmeye çalışıyorlar. Ama çadır bulunamıyor çünkü yok. Bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor."

Kaynak: Gerçek Gündem