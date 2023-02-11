Camdaki yazıyı görenler börekçiye akın etti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir börekçi dükkanı bir günlük gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını iş yerinin önüne astığı pankart ile duyurdu. Yazıyı gören vatandaşlar ise alışveriş için adeta dükkana akın etti.

Camdaki yazıyı görenler börekçiye akın etti

Bolvadin ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir börekçi dükkanı örnek bir uygulamaya imza attı. Börek ile birlikte simit ve çeşitli hamur işi ürünler satan iş yerinin sahibi Ali Osman Özçelik, bir günlük kazançlarını deprem bölgesine bağışlama kararı aldı. Çelik bunu da dükkanının camına astırdığı pankart ile duyurdu.

Pankartı gören vatandaşlar ise dükkandan alışveriş yapmak için adeta bir birleri ile yarıştı. Yardımlaşma duygusunun ön plana çıktığı görüntülerin oluştuğu organizasyonun ardından açıklama yapan Çelik, “Bolvadin’de yapılan yardım kampanyasına bizlerde destek olduk. Tırlarla yardımlar gitti. Ama biz kendimizde yardım yapalım istedik ve böyle bir organizasyon yaptık. Allah’ın izni ile bir günlük satışlarımızı bağışlayacağız. Allah yar ve yardımcıları olsun. Elimizden geldiği kadar bir birimize destek olacağız” diye konuştu.

Camdaki yazıyı görenler börekçiye akın etti - Resim : 1

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