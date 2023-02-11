Deniz Baykal'ın kızından açıklama: Babam uykusunda vefat etti

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatı ile ilgili kızı Aslı Baykal açıklama yaptı. Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde, uykusunda vefat etti. Cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Deniz Baykal'ın kızından açıklama: Babam uykusunda vefat etti

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının bu sabah Ankara'daki evinde vefat ettiğini, cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planladıklarını söyledi. 

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84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, açıklama yaptı. Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Kaynak: AA

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