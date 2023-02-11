Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı

Tiyatrocu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın, Hatay'da göçük altında günlerdir kurtarılmayı bekliyordu. Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın’ın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

“Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm” diyen Kılıç, “36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından, "Tiyatrocu Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın, depremin altıncı gününün sabahında enkazda vefat etmiş halde bulundu" diye yazdı.

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