Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü
Gazeteci Burhan Akdağ, 2 Şubat’ta lise aşkıyla evlendiğini açıklayan Osmaniye, Düziçi 4. Noteri emekli Hakim Ahmet Vedat Serin’in eşi ve çocuğuyla birlikte depremde hayatını kaybettiğini paylaştı...
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili birden etkileyen deprem sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili birden etkileyen deprem sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.
Burhan Akdağ yürek burkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
40 YILLIK AŞK 4 GÜN SÜRDÜ
Osmaniye, Düziçi 4. Noteri emekli Hakim Ahmet Vedat Serin 2 şubatta arkadaşlarının bulunduğu whatsapp gurubuna “GÜNAYDIN ARKADAŞLAR . YÜKSEL KADAR DEĞİL AMA BU GÜNÜN EN GENCİ BENİM, BUGÜN LİSE AŞKIMLA EVLENİYORUM.” Diyerek mesaj attı.