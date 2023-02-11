Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü

Gazeteci Burhan Akdağ, 2 Şubat’ta lise aşkıyla evlendiğini açıklayan Osmaniye, Düziçi 4. Noteri emekli Hakim Ahmet Vedat Serin’in eşi ve çocuğuyla birlikte depremde hayatını kaybettiğini paylaştı...

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Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü - Resim: 1

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili birden etkileyen deprem sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.

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Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü - Resim: 2

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili birden etkileyen deprem sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.

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Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü - Resim: 3

Burhan Akdağ yürek burkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü - Resim: 4

40 YILLIK AŞK 4 GÜN SÜRDÜ

Osmaniye, Düziçi 4. Noteri emekli Hakim Ahmet Vedat Serin 2 şubatta arkadaşlarının bulunduğu whatsapp gurubuna “GÜNAYDIN ARKADAŞLAR . YÜKSEL KADAR DEĞİL AMA BU GÜNÜN EN GENCİ BENİM, BUGÜN LİSE AŞKIMLA EVLENİYORUM.” Diyerek mesaj attı.

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