Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Emel Atıcı depremde yaşamını yitirdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin karakterini canlandıran oyuncu Emel Atıcı’nın depremde vefat ettiği öğrenildi.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Emel Atıcı depremde yaşamını yitirdi

Bir Zamanlar Çukurova' adlı dizide rol alan oyuncu Emel Atıcı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirdiği açıklandı. Kahreden haberi dizinin yapımcı şirketi duyurdu. Tims&B adlı şirketten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde bir zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz."

2018-2022 arasında yayınlanan dizide rol alan oyuncu Yeliz Doğramacılar, rol arkadaşını ardından yürek burkan bir paylaşım yaptı. Doğramacılar mesajında, "O kadar üzgünüm ki... Seni kurtarmaya gücüm yetmedi. Mekanın cennet olsun. Üşümeyi sevmezdin... Umarım o betonların altında üşümedin" ifadelerini kullandı.

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