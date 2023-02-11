Kahramanmaraş'ta ürküten görüntü: Bölge halkı video çekip yardım istedi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artarken, bölgede kaydedilen son görüntüler ürküttü.

DAĞDAN ALEVLER YÜKSELİYOR

Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Köyü'nde yer alan Kuş Kayası Dağı'nda depremin ardından yangın çıktı. Dağdan alevler yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu söyledi.

"KOCAMAN DAĞ YANIYOR"

"Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diyen adam yardım istedi.

JEOFİZİK YÜKSEK MÜHENDİSİ AÇIKLADI

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin bölgede bir yanardağ oluşturduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgiler paylaşan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"M7,9'luk depremde çıkan güre(enerji) 1 megaton(1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını(mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karatas(bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur.”