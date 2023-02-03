Kılıçdaroğlu 'çok öfkeliyim' demişti: SPK'de görevden alma

Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Nizamettin Uçak, görevden alındı. Yeni daire Başkanı Kürşad Sait Babuçcu oldu. Kılıçdaroğlu geçen gün SPK'ya seslenerek "Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" demişti.

Kılıçdaroğlu 'çok öfkeliyim' demişti: SPK'de görevden alma

Borsada yaşanan büyük düşüşlerin yanı sıra halka arzlarda yaşanan mağduriyetler sebebiyle eleştirilen SPK’de görev değişikliğine gidildi. Görevden alma ve atamalar, SPK Başkanı İbrahim Ömer Öngül tarafından bir genelge ile duyuruldu.

Buna göre, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Nizamettin Uçak yayınlanan genelgeyle görevinden alındı.

Temmuz 2019'dan bu yana bu görevi yürüten Nizamettin Uçak’ın yerine Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı’na Kürşad Sait Babuçcu atandı. Serpil Yaşar, Mustafa Eken ve Müge Taşcı başkan yardımcısı olarak atandı.

KILIÇDAROĞLU UYARILARDA BULUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa'da yaşananların ardından SPK'ya yönelik uyarı ve açıklamalarda bulunmuştu. 

Kılıçdaroğlu, geçen gün yaptığı açıklamada, "Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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