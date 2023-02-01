Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce uyardığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yeniden seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

BORSA'DA DEVRE KESİCİ

Borsa dalgalı geçen günde kayıpların yüzde 5’e varması sonrası BIST 100 Endeksi’ne devre kesici uygulandı. Açıklamada saat 17.14.58 itibariyle endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Borsa'da yaşananlar, spekülasyon olarak değerlendirilip, muhalefetin tepkisini çekiyordu. Siyasiler ve ekonomistler, Borsa'da yapılanlarla küçük yatırımcıların zarara uğradıklarını belirtiyorlar.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü yaşayan borsa ile ilgili açıklamalarda bulunmuş; 18 Kasım 2022 tarihli Twitter paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri, 5 Ocak'ta ise "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem