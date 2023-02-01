GERÇEK GÜNDEM- Eski eşinin yayınladığı kayıtlarının ardından istifa eden Aykut Erdoğdu yeniden CHP'ye katıldı. Parti tüzüğünün 6.maddesi kapsamında MYK kararıyla hızlı üyelik yapıldı.

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’e ait olduğu öne sürülen bir Twitter hesabından, paylaşılan görüntülerde Erdoğdu’nun eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun’un Parti Meclisi’ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca konuştuğunu söylediği duyulmuştu.

Bir başka kayıtta da Tuba Torun’a ait olduğu öne sürülen ses, “yalanla, dolarla milletvekili olunduğunu” kadın hakları mücadelesine rağmen haksızlığa uğradığını savunmuştu.

Erdoğdu, her iki kayıttaki iddiaların ardından özür dilemiş, daha sonra da istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem