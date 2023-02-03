Nureddin Nebati'nin ismi köprülü kavşaktan kaldırıldı

Şanlıurfa'da yer alan '15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'nın ismi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin adıyla değiştirilmişti. Tepkiler üzerine Nebati'nin ismi kavşaktan kaldırıldı.

Nureddin Nebati'nin ismi köprülü kavşaktan kaldırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Aralık ayında alınan kararla Haliliye Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki köprülü kavşağa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin adı verilmişti.

"15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı"nın yerine "Dr. Nureddin Nebati Köprülü Kavşağı" tabelası önceki günlerde asılması tartışma yarattı.

Kısadalga'da yer alan habere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tepkilerin ardından yazılı bir açıklama yaparak Nebati'nin adının yer aldığı tabelanın yanlış kavşağa asıldığını duyurdu.

'NEBATİ İSTEMEDİ, İSİMSİZ KAVŞAĞA DA ADI VERILMEYECEK'

Açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanımız, hemşehrimiz Sn. Nurettin Nebati'nin isminin şehrimizde yer alan isimsiz bir kavşağa verilmesi hususu, meclisimizde kararlaştırılmıştı” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut iki kavşaktan isimsiz olan kavşak yerine Sayın Bakanımızın adı sehven ve yanlışlıkla ilk kavşağa asılmıştı.

'15 Temmuz' ismi mevcut kavşakta devam edecektir. Fakat bakanımız isminin herhangi bir kavşağa verilmesini istememektedir. Bu nedenle isimsiz kavşağa yeni bir isimlendirme yapılacaktır.

15 Temmuz ve Demokrasi Şehitleri bizim en önemli önceliğimizdir. 2016 yılındaki nöbetlerde hemşehrilerimizle beraberdik, bugünde aynı hassasiyetimiz devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

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