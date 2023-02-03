Almanya Başkonsolosluğu önünde hareketli anlar, koruma polisleri teyakkuza geçti: Sürücü yakalandı!

İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu İnönü Caddesi üzerindeki Almanya Başkonsolosluğu önünde saat 03.15 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde otomobille seyreden Ayşenur T. (21), park halindeki iki taksiye çarpıktan sonra konsolosluk önündeki onlarca demir bariyere de çarparak domino taşı gibi devirmişti.

Sürücü ardından maddi hasar gören aracıyla Kabataş istikametine doğru kaçmaya başlamıştı.

BARİYERLERİ DOMİNO TAŞI GİBİ DEVİRMİŞTİ

Sesleri duyan koruma polisleri teyakkuza geçerek dışarıya çıkmıştı. Aracın kaçtığını gören polis ekipleri, ön plakasını da düşürdüğünü belirlemişti.

Bunun üzerine bilgi veren koruma polislerinin ihbarı üzerine bölgedeki tüm ekiplere aracın plakası anons edilmişti. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Harekete geçen polis ekipleri, Karaköy istikametine doğru giden sürücüyü cadde üzerinde önünü keserek durdurmuştu.

Araçtan indirilen sürücü gözaltına alınırken, yapılan alkol muayenesinde ise 1.51 promil alkollü çıkmıştı.

Bunun üzerine sürücü emniyete götürülürken, aracı ise çekici yardımıyla kaldırılarak emniyete otoparkına götürülmüştü.

"ÇARPTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"

Emniyette sürücü Ayşenur T.’ye ifadesi alınarak “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sürücünün onlarca demir bariyeri görmediğini ve çarptığının farkında olmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA