İSİAS Otel’de yaşamını yitiren 35 KKTC’li öğrenci için 'Adalete ışık tut' yürüyüşü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman’da yıkılan İSİAS Oteli’nde KKTC’li 35 öğrenci hayatını kaybetmişti. Aileler, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kurdu ve ölen çocuklarını unutturmamak, adalet mücadelesi vermek için harekete geçmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC temaslarında derneği de ziyaret etmişti.

Aileler dün KKTC’de kayıpları için bir kez daha bir araya geldi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, depremde kaybettikleri yakınlarının ölümünde ‘olası kast’ olduğunu belirterek “Adalete ışık tut” yürüyüşü yaptı. Ellerinde meşalelerle yürüyen aileler “İSİAS ortak davamızdır” sloganları attı. Yürüyüşe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da destek verdi.

Dernek üyeleri tarafından yapılan açıklamada, “Tüm suçluların olası kast ile yargılanması gerekiyor, Türkiye Cumhuriyeti adaletine sesleniyoruz; suçluları olası kastla yargılayın ve cezalarını bu kapsamda verin. Bizler var gücümüzle adalet için savaşacak, bilirkişi raporlarının da söylediği, herkesin bildiği gerçeği gösterecek, bu ahlaksız zihniyetlere hukukun üstünlüğünü ispatlayacağız. Deprem suçlularının cezası ancak olası kastla verilebilir” denildi.

Yürüyüşün sonunda dernek üyelerinin yaptığı ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“6 Şubat tarihinden bu yana aldığımız her nefeste, her kalp atışımızda büyük bir hasretle andığımız şampiyon meleklerimiz adına bu akşam adalete ışık tutmak için yollardayız. Kısacık hayatlarında şenliklerle, kutlamalarla, spor karşılaşmaları ile bu şehrin sokaklarına neşe saçan can parçalarımızın hakkını aramak ve adalet adına meslek icra edenlere sesimizi duyurmak adına yollardayız.

“ARDINDAN GÜNLERCE BİZİMLE BİRLİKTE ADALET ADALET YİNE ADALET DEDİNİZ”

Bu gece burada hep birlikte adalete ışık tutuyoruz. Çünkü suç belli cezası da belli.6 Şubat’tan beridir aylardır şampiyonlarımızın adaleti için hep birlikte mücadele ediyoruz. İlk günler bizlerle ağladınız, isyan ettiniz, şampiyonlarımız için bizimle birlikte yas tuttunuz. Ardından günlerce bizimle birlikte adalet adalet yine adalet dediniz. Aylarca her türlü etkinlikte şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak için uğraştınız.

Şimdi gün geldi. Adalet için mücadele esas şimdi başlıyor. Tüm suçluların olası kast ile yargılanması gerekiyor, Türkiye Cumhuriyeti adaletine sesleniyoruz suçluları olası kastla yargılayın ve cezalarını bu kapsamda verin. Bizler var gücümüzle adalet için savaşacak, bilirkişi raporlarının da söylediği, herkesin bildiği gerçeği gösterecek, bu ahlaksız zihniyetlere hukukun üstünlüğünü ispatlayacağız. Deprem suçlularının cezası ancak olası kastla verilebilir. Şunu net olarak tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz, gerekirse adalet yerini bulana dek dünyanın her yerinde son nefesimize kadar bu mücadele devam edecektir. Her anımızda bizleri sevgiyle kucaklayan herkese teşekkür ederiz. Biz birlikte güçlüyüz."

Kaynak: ANKA