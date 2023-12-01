Fırtınada dalgalara kapılıp kaybolmuşlardı: 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu
Trabzon'da limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtınanın sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ı arama çalışmaları beşinci günde acı haber geldi.
Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu.
Cesedin, öğrencilerden hangisine ait olduğunun tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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