Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı bir isim daha Türkiye'de çıktı!

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.

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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı bir isim daha Türkiye'de çıktı!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonrası, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle yabancı uyruklu L.V.V'yi yakaladı.

Yapılan incelemede şüphelinin Belçika'da "Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme" suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan L.V.V'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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