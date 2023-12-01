1 ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 36 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 8 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nda 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Son Güncelleme:
1 ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 36 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan operasyonda, 33 kilogram kristal metamfetamin, 116 kilogram sıvı halde metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, yabancı uyruklu bir zanlının yakalandığını açıkladı.

Diyarbakır'da 1 ton 480 kilogram esrar, 1700 kök kenevir, Hakkari'de 34 kilogram metamfetamin, Edirne'de 9 kilogram skunk, Bursa'da 1 kilogram 300 gram bonzai ve Osmaniye'de 46 kilogram 200 gram skunk ile 900 gram toz esrarın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, Diyarbakır'da bir, Hakkari'de bir, Zonguldak'ta 20, Tekirdağ'da 11 ve Osmaniye'de 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA.... Bankada parası olanları ilgilendiren duyuru İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA.... Bankada parası olanları ilgilendiren duyuru
Temel sorunlar çözülemezken... MEB, 24 Kasım için para saçtı MEB, 24 Kasım için para saçtı
Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Zeytin şişesine ekleyin bakın ne oluyor? 1 yıl boyunca etkisini gösteriyor Zeytin şişesine ekleyin bakın ne oluyor? 1 yıl boyunca etkisini gösteriyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var!
Volkan Bahçekapılı aracı olmuştu: Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı 'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı
Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar
'Kemalizm virüstür' demişti: Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı 'Kemalizm virüstür' demişti: Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı