Temel sorunlar çözülemezken... MEB, 24 Kasım için para saçtı

Eğitim alanındaki en temel sorunlar dahi ödenek yetersizliği nedeniyle çözülemezken Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında harcadığı para dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler için Ankara ve İstanbul’da özel program düzenledi. Program kapsamında Ankara’da tarihi yerleri ve müzeleri gezen öğretmenler, Saray’da yer alan Millet Kütüphanesi ile Beştepe Millet Camii’ni de ziyaret etti. Gezilerin ardından Ankara'da, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile akşam yemeği yiyen öğretmenler 24 ve 25 Kasım tarihlerinde ise İstanbul’da ağırlandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 14 Kasım’da, “24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı Organizasyon” ihalesi açtı. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun yalnızca doğal afet ve öngörülemeyen durumlar ile yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda kullanılmasına hükmettiği Pazarlık 21/B yöntemiyle yapıldı. MEB’in, 14 milyon 986 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale, 12 milyon 508 bin TL ile sonuçlandı. MEB ile Biblo Turizm isimli şirket arasında 21 Kasım’da 12,5 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

BÜTÇE VERİMLİ KULLANILMIYOR

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, MEB'in bütçesinin 21 yıldır verimli kullanılmadığını söyledi. Taştan sözlerini şöyle sürdürdü: "FATİH Projesi, tasarım beceri atölyeleri gibi projelerdeki harcamaların neredeyse tamamı çöpe gitmiştir. Okullarda temizlik, güvenlik görevlisi bulunmazken bakanlığın yaptığı projeler ve bu projelere ilişkin ihalelerde yaşananlar kamuoyuna yansımaktadır. Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan harcama sadece kamuoyuna yansıyan kısımdır. MEB bütçesi verimli kullanılmalıdır. Çocuklarımızın geleceği açısından harcanan her kuruşa dikkat edilmelidir."